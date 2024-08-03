Зеленский: Украина проводит эвакуацию своих граждан из опасных районов Ливана

Украина проводит эвакуацию своих граждан из опасных районов Ливана, в частности уже вывезены 30 человек - 21 женщина и 9 детей.

Украина проводит эвакуацию своих граждан из опасных районов Ливана, в частности уже вывезены 30 человек - 21 женщина и 9 детей.

Как передает Report , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении .

По его словам, эвакуацию организовали ГУР, СВР и МИД Украины.

"30 граждан в настоящее время уже находятся в безопасности. Работа продолжается всегда, когда где-то в мире необходимо помочь украинцам и вернуть их домой. Мы это делаем, мы это сделаем", – сказал украинский лидер.

По информации ГУР МО Украины, эвакуированные украинцы находятся в Польше, им оказывают всю необходимую помощь и обеспечивают их сопровождение обратно на родину.

"Украина стала одной из первых в мире, кто успешно поднял эвакуацию своих граждан из Ливана", - подчеркнули в разведке.

Ранее США заявили, что готовы приобрести билеты для малоимущих граждан, желающих покинуть Ливан.

Напомним, что ситуация в Ливане накалилась после того, как 27 июля в результате обстрела контролируемых Израилем Голанских высот погибли 12 подростков в возрасте от 10 до 16 лет.