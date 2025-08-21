О нас

Зеленский: Украина предложила США производство 10 млн дронов в год в течение 5 лет

Украина предложила США соглашение по дронам на $50 млрд сроком на пять лет, с производством 10 млн дронов в год.
21 августа 2025 г. 11:25
Зеленский: Украина предложила США производство 10 млн дронов в год в течение 5 лет

Украина предложила США соглашение по дронам на $50 млрд сроком на пять лет, с производством 10 млн дронов в год.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается дронов: drone deal (соглашение - ред.), который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству и ко-продакшну на $50 млрд: 5 лет, 10 млн дронов в год. Такая большая программа. Наверное, после войны она заработает", - сказал он.

Кроме того, президент Украины отметил, что к концу декабря этого года или в январ-феврале следующего начнется массовое производство дальнобойной крылатой ракеты "Фламинго".

"И это пока ракета самая успешная, которая у нас есть. Она летит 3 000 километров, это важно", - отметил президент.

Версия на английском языке Zelenskyy proposes deal for 50 million drones with US
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ABŞ-yə ildə 10 milyon dron istehsalını nəzərdə tutan saziş imzalamağı təklif edib

