Зеленский: Украина предложила США производство 10 млн дронов в год в течение 5 лет

Украина предложила США соглашение по дронам на $50 млрд сроком на пять лет, с производством 10 млн дронов в год.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается дронов: drone deal (соглашение - ред.), который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству и ко-продакшну на $50 млрд: 5 лет, 10 млн дронов в год. Такая большая программа. Наверное, после войны она заработает", - сказал он.

Кроме того, президент Украины отметил, что к концу декабря этого года или в январ-феврале следующего начнется массовое производство дальнобойной крылатой ракеты "Фламинго".

"И это пока ракета самая успешная, которая у нас есть. Она летит 3 000 километров, это важно", - отметил президент.