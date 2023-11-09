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Зеленский: Украина постарается показать результат на поле боя до конца года

Зеленский: Украина постарается показать результат на поле боя до конца года Украинские военные по-прежнему будут пытаться добиться результатов на поле боя в этом году.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 04:22
Зеленский: Украина постарается показать результат на поле боя до конца года

"Украинские военные по-прежнему будут пытаться добиться результатов на поле боя в этом году".

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.

"Постараемся показать результат в этом году. И для нас это очень важно, потому что мы теряем людей каждый день. Меньше России - это хорошая новость, но людей - это очень плохая новость", - сказал лидер страны. По его словам, на сегодняшний день российские потери в ходе войны в пять раз превышают потери Украины.

Признав медленный прогресс на южном участке фронта, Зеленский также рассказал, что у Украины есть конкретный план боевых действий на 2024 год, но не стал раскрывать его детали.

"У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень конкретные направления, по которым мы идем. Я не могу поделиться всеми деталями, но у нас есть несколько медленных шагов вперед на юге, а также шаги на востоке. И некоторые, я думаю, хорошие шаги есть возле Херсонской области. Уверен, что нас ожидает успех", - добавил он, говоря о ситуации на фронте.

В ходе выступления президент также повторил, что Киев готов начать поиск вариантов завершения конфликта, после того как Россия выведет свои войска с украинских территорий.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukrayna ilin sonunadək döyüş meydanında nəticə əldə etməyə cəhd edəcək

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