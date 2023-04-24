Зеленский: Украина освободила более 2 тыс. пленных, из них 140 - гражданские

С начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 - мирные жители.
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"За это время мы освободили из плена 2 238 человек. Центр (по поиску и освобождению пленных - ред.) работает круглые сутки. Из этих 2 238 - 140 человек это гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских", - подчеркнул украинский лидер.
По его словам, российская сторона продолжает пытать украинских пленных, при этом Украина не прекращает постоянную работу по их освобождению.