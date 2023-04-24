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Зеленский: Украина освободила более 2 тыс. пленных, из них 140 - гражданские

Зеленский: Украина освободила более 2 тыс. пленных, из них 140 - гражданские С начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 - мирные жители.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 18:41
Зеленский: Украина освободила более 2 тыс. пленных, из них 140 - гражданские

С начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 - мирные жители.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьером Эстонии Каей Каллас.

"За это время мы освободили из плена 2 238 человек. Центр (по поиску и освобождению пленных - ред.) работает круглые сутки. Из этих 2 238 - 140 человек это гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских", - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, российская сторона продолжает пытать украинских пленных, при этом Украина не прекращает постоянную работу по их освобождению.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukraynanın 2 mindən çox şəxsi Rusiya əsirliyindən azad etdiyini açıqlayıb

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