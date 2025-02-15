Зеленский: Украина никогда не согласится на сделки, заключенные за ее спиной

Украина не будет соглашаться на мирные сделки, которые заключены без ее участия.
Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Украина никогда не согласится на сделки, заключенные за нашей спиной без нашего участия. И то же правило должно действовать для всей Европы. Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений о Европе без Европы. У Европы должно быть место за столом, когда принимаются решения о Европе", - отметил глава государства.
По его словам, в случае заключения сделки без Украины и Европы "проиграют все".