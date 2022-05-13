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Зеленский: Украина никогда не признает предлагаемую РФ "автономию" Донбасса

Зеленский: Украина никогда не признает предлагаемую РФ "автономию" Донбасса Украина никогда не признает "автономию" для Донбасса, которую предлагает Россия, захватывая территории и убивая людей.
Другие страны
13 мая 2022 г. 15:28
Зеленский: Украина никогда не признает предлагаемую РФ автономию Донбасса

Украина никогда не признает "автономию" для Донбасса, которую предлагает Россия, захватывая территории и убивая людей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для проекта Porta a Porta итальянского телеканала Rai 1.

"Сейчас они признали территории Донбасса отдельными республиками, которые не входят в состав Украины. Россия заявила, что все населенные пункты Донецкой и Луганской областей - "это все наша земля". А теперь якобы очищают Донбасс от нацистов. Все с ног на голову перевернуто", - сказал президент Украины.

"Перед тем, как говорить о том или ином формате этих территорий, нельзя было убивать десятки тысяч людей. Вот в чем проблема. Они убили, разрушили и говорят - давайте теперь автономию. Мы никогда не признаем их автономию", - подчеркнул Зеленский.

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