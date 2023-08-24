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Зеленский: Украина не причастна к падению самолета в России

Зеленский: Украина не причастна к падению самолета в России Украина не причастна к падению самолета в России, на борту которого находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командиры.
Другие страны
24 августа 2023 г. 15:52
Зеленский: Украина не причастна к падению самолета в России

Украина не причастна к падению самолета в России, на борту которого находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командиры.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидером Португалии.

"Когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы не это имели в виду, а имели в виду совсем другое и хотели поддержки. Хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле точно поможет. Во-первых, мы не имеем отношения к этой ситуации это точно. Думаю, все осознают, кто имеет отношение", - сказал Зеленский.

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Версия на английском языке Zelenskyy: Ukraine not involved in plane crash in Russia

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