Зеленский: Украина не будет принуждена к стыду и не пойдет на компромиссы с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Киев больше никогда в истории будет принужден к стыду, который русские называют компромиссом".

