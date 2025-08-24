Зеленский: Украина не будет принуждена к стыду и не пойдет на компромиссы с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Киев больше никогда в истории будет принужден к стыду, который русские называют компромиссом".
Как передает Report, об этом он сказал в своем обращении по случаю Дня независимости республики, опубликованном в его телеграм-канале.
"Украину слышат, с ней считаются, к ней прислушиваются. Ее место – за столом, ей не говорят: "Подождите за дверью". Ей говорят: "Решать только вам"", - говорится в заявлении.
Он указал, что США и Европа согласны с тем, что "Украина еще не победила, но уже точно не проигрывает". По итогам конфликта с Россией нужно обеспечить устойчивый и продолжительный мир, который Киев получит вместе с гарантиями безопасности, подчеркнул Зеленский.
"Украина не просит, она предлагает. Союзничество и партнерство. Лучшую армию в Европе. Передовые оборонные технологии. Опыт стойкости. Мы говорим: Нам нужен ЕС. Да. Но мы нужны ему не меньше. И это признают все. И такой признают Украину. Не бедной родственницей, а сильным союзником", - заявил украинский лидер.