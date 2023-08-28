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Зеленский: Украина наладила производство ракет и снарядов на своей территории

Зеленский: Украина наладила производство ракет и снарядов на своей территории Украина наладила производство ракет и снарядов на своей территории.
Другие страны
28 августа 2023 г. 00:34
Зеленский: Украина наладила производство ракет и снарядов на своей территории

Украина наладила производство ракет и снарядов на своей территории.

Как передает Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в эфире телеканала "Рада".

"Я вам просто не могу сказать, сколько мы производим, но колоссальное количество", — рассказал он.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в июле 2023 года Киев произвел в два раза больше минометов и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.

При этом чиновник отказался предоставлять подробные данные о произведенных в июле боеприпасах. Их количество министр охарактеризовал как "важный вклад в контрнаступление".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Ukrayna raket və mərmi istehsalına başlayıb"

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