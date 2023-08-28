Зеленский: Украина наладила производство ракет и снарядов на своей территории

Украина наладила производство ракет и снарядов на своей территории.

Украина наладила производство ракет и снарядов на своей территории.

Как передает Report , об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в эфире телеканала "Рада".

"Я вам просто не могу сказать, сколько мы производим, но колоссальное количество", — рассказал он.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в июле 2023 года Киев произвел в два раза больше минометов и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.

При этом чиновник отказался предоставлять подробные данные о произведенных в июле боеприпасах. Их количество министр охарактеризовал как "важный вклад в контрнаступление".