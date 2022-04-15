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Зеленский: Украина начала получать вооружение еще в конце 2021 года

Зеленский: Украина начала получать вооружение еще в конце 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти стали получать поставки вооружений из западных стран в конце 2021 года.
Другие страны
15 апреля 2022 г. 13:00
Зеленский: Украина начала получать вооружение еще в конце 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти стали получать вооружение из западных стран в конце 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом президент заявил в интервью Би-би-си.

На вопрос журналиста о том, получал ли Киев от Запада вооружение еще в декабре и январе, Зеленский ответил утвердительно. По его утверждению, украинское руководство опасалось "наступательных действий" со стороны России.

"Именно поэтому мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны <...> Мы начали эту войну еще раньше", - сказал Зеленский в обнародованном в четверг вечером интервью.

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Версия на английском языке Zelensky: Ukraine began to receive weapons at the end of 2021

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