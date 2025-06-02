Зеленский: Украина может производить 40% от необходимого вооружения

Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства.

Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого необходимо стабильное финансирование. Наши операции показывают, какое влияние могут иметь инвестиции, особенно в дроны. И мы все еще срочно нуждаемся в средствах противовоздушной обороны, особенно системах Patriot и ракетах", - заявил Зеленский на саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран.