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Зеленский: Украина может производить 40% от необходимого вооружения

Зеленский: Украина может производить 40% от необходимого вооружения Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства.
Другие страны
2 июня 2025 г. 13:57
Зеленский: Украина может производить 40% от необходимого вооружения

Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого необходимо стабильное финансирование. Наши операции показывают, какое влияние могут иметь инвестиции, особенно в дроны. И мы все еще срочно нуждаемся в средствах противовоздушной обороны, особенно системах Patriot и ракетах", - заявил Зеленский на саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukrayna lazımi silahların 40 faizini özü istehsal edə bilər

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