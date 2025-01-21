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Зеленский: Украина хочет приблизиться к дипломатии, которая положит конец войне

Зеленский: Украина хочет приблизиться к дипломатии, которая положит конец войне Украина в рамках своей мирной стратегии хочет приблизиться к дипломатии, которая поможет завершить войну.
Другие страны
21 января 2025 г. 20:43
Зеленский: Украина хочет приблизиться к дипломатии, которая положит конец войне

Украина в рамках своей мирной стратегии хочет приблизиться к дипломатии, которая поможет завершить войну.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Стратегия - мы должны подойти к любой дипломатии, которая приведет, я в этом уверен, к окончанию войны. Вопрос, какой она будет", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что если дипломатия будет сильной, то в результате переговоров Украина получит прочные гарантии безопасности, которые сделают невозможным повторное нападение России. Также сильная дипломатия приведет к устойчивому, справедливому и сильному миру для Украины и Европы.

Отметим, что широкомасштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет стремиться к скорейшему завершению войны. Зеленский же ранее заявлял, что сделает все возможное, чтобы война закончилась в 2025 году.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukrayna müharibəni bitirəcək diplomatik vəziyyətə yaxınlaşmaq istəyir

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