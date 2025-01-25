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Зеленский: Украина готова предоставить Молдове уголь и отправить специалистов на ГРЭС

Зеленский: Украина готова предоставить Молдове уголь и отправить специалистов на ГРЭС Украина готова предоставить Молдове уголь для преодоления энергетического кризиса, а также может отправить своих специалистов на Молдавскую ГРЭС для увеличения выработки электроэнергии.
Другие страны
25 января 2025 г. 17:21
Зеленский: Украина готова предоставить Молдове уголь и отправить специалистов на ГРЭС

Украина готова предоставить Молдове уголь для преодоления энергетического кризиса, а также может отправить своих специалистов на Молдавскую ГРЭС для увеличения выработки электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

По словам Зеленского, Украина может предоставить уголь Молдове, в том числе и поставлять его в непризнанное Приднестровье для выработки электроэнергии.

Президент пояснил, что Молдавская ГРЭС может производить в 10 раз больше электроэнергии - до 2 гигаватт.

"Если наши люди туда зайдут, она будет способна выдавать 2 гигаватта точно. То есть в десять раз больше и больше, чем это нужно. Если мы даем им уголь по низкой цене, или даже бесплатно, то можем вместо этого угля получить электроэнергию. Это справедливо: мы даем уголь, они получают электричество для себя, для всей Молдовы, мы получаем электричество для себя", - сказал Зеленский.

Он добавил, что благодаря сотрудничеству Киева и Кишинева можно обеспечить всю Молдову электричеством и снизить цену на электричество на всей территории на 30%. По его словам, Украина и Молдова могут вместе обеспечить стабильное производство электроэнергии на 10 лет вперед.

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