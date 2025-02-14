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Зеленский: Украина должна иметь армию в 1,5 млн человек, если ее не примут в НАТО

Зеленский: Украина должна иметь армию в 1,5 млн человек, если ее не примут в НАТО Если Украину не хотят видеть в НАТО, то Киев должен иметь армию численностью в 1,5 млн человек.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 18:59
Зеленский: Украина должна иметь армию в 1,5 млн человек, если ее не примут в НАТО

Если Украину не хотят видеть в НАТО, то Киев должен иметь армию численностью в 1,5 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если мы не в НАТО или пока мы не в НАТО, [...] мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить, и соответствующее количество воинов-украинцев. <...> Я вам просто говорю цифры. <...> Это будет армия 1,5 млн человек", - сказал он.

По словам Зеленского, сейчас украинская армия почти вдвое меньше. Следовательно, продолжил Зеленский, содержание этой армии в 1,5 млн человек будет стоить не как сейчас - $40 млрд, а $60 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukrayna NATO-ya qəbul olunmasa, 1,5 milyonluq orduya sahib olmalıdır

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