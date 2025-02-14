Зеленский: Украина должна иметь армию в 1,5 млн человек, если ее не примут в НАТО

Зеленский: Украина должна иметь армию в 1,5 млн человек, если ее не примут в НАТО

Если Украину не хотят видеть в НАТО, то Киев должен иметь армию численностью в 1,5 млн человек.

https://static.report.az/photo/4388a318-d240-36ad-8ed0-74861c0a2ac8.jpg https://static.report.az/photo/4388a318-d240-36ad-8ed0-74861c0a2ac8.jpg