Зеленский: Украина должна иметь армию в 1,5 млн человек, если ее не примут в НАТО

Если Украину не хотят видеть в НАТО, то Киев должен иметь армию численностью в 1,5 млн человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Если мы не в НАТО или пока мы не в НАТО, [...] мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить, и соответствующее количество воинов-украинцев. <...> Я вам просто говорю цифры. <...> Это будет армия 1,5 млн человек", - сказал он.
По словам Зеленского, сейчас украинская армия почти вдвое меньше. Следовательно, продолжил Зеленский, содержание этой армии в 1,5 млн человек будет стоить не как сейчас - $40 млрд, а $60 млрд.