Зеленский: Украина до сих пор не получила всю выделенную в 2024 году помощь

Зеленский: Украина до сих пор не получила всю выделенную в 2024 году помощь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила военную помощь из пакетов, которые объявлялись партнерами еще в прошлом году.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила военную помощь из пакетов, которые объявлялись партнерами еще в прошлом году. Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме. Говоря об общей ситуации на фронте, он подчеркнул, что у России не хватило сил вытеснить украинские войска из Курской области. "Сегодня там более 60 тысяч российских военных. Именно на этом направлении. Кроме этого, было 12 тысяч северных корейцев, 4 тысячи из которых – погибли. Это была стратегия Кремля – втянуть в эту войну еще одну страну", - сказал украинский лидер. По его словам, ситуация на востоке тяжелая: "Россия держит там большую часть своих войск". Отметим, что полномасштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет стремиться к скорейшему завершению войны. Зеленский ранее заявил, что сделает все возможное, чтобы война закончилась в 2025 году. Подпишитесь на наш Telegram канал