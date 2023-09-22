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Зеленский: Украина будет производить современное вооружение совместно с США

Зеленский: Украина будет производить современное вооружение совместно с США Украина совместно с США будет производить современное вооружение, в том числе и системы противовоздушной обороны.
Другие страны
22 сентября 2023 г. 12:31
Зеленский: Украина будет производить современное вооружение совместно с США

Украина совместно с США будет производить современное вооружение, в том числе и системы противовоздушной обороны.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"И долгосрочная договоренность - вместе будем работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами - это историческая вещь", - заявил он.

По его словам, сотрудничество сможет обеспечить Украине новую промышленную базу и новые рабочие места.

Отметим, что во время встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне украинский лидер попросил предоставить Киеву новые ракеты ATACMS.

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