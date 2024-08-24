Зеленский: Украина будет делать все, чтобы закончить эту войну дипломатично

Украина будет делать все, чтобы заставить Россию закончить войну дипломатично и чтобы было меньше потерь людей и времени.

Украина будет делать все, чтобы заставить Россию закончить войну дипломатично и чтобы было меньше потерь людей и времени.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

"Есть много элементов и шагов, которые Украина сегодня делает и будет делать дальше. Окончание войны может быть только с восстановлением территориальной целостности Украины и предотвращением повторной агрессии агрессии РФ", - подчеркнул Зеленский.