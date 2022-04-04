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Зеленский: Убийство мирного населения в Украине будет признано как геноцид

Зеленский: Убийство мирного населения в Украине будет признано как геноцид "Убийство мирного населения в Украине будет признано как геноцид".
Другие страны
4 апреля 2022 г. 19:15
Зеленский: Убийство мирного населения в Украине будет признано как геноцид

"Убийство мирного населения в Украине будет признано как геноцид".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"То, что вы видите вокруг - это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид", - сказал президент.

По его словам, доказательств преступлений российских военнослужащих очень много.

"О том, что люди убиты и замучены, доказательств миллион. Все эти истории: давайте подождем, будет суд. Он будет медленным. Мы будем давить максимально публично, как только мы можем. Мы не будем делать пауз в том, чтобы найти всех преступников", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukraynada dinc əhalinin qətli soyqırımı kimi tanınacaq”

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