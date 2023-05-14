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Зеленский: У Киева нет времени и сил для атак по территории России

Зеленский: У Киева нет времени и сил для атак по территории России Украина в настоящий момент сосредоточена на подготовке контрнаступления и не имеет времени и ресурсов для атак на территории России.
Другие страны
14 мая 2023 г. 16:40
Зеленский: У Киева нет времени и сил для атак по территории России

Украина в настоящий момент сосредоточена на подготовке контрнаступления и не имеет времени и ресурсов для атак по территории России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается российской территории, то мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу территорию", - ответил он на вопрос о наличии требований Запада не применять полученное оружие по территории России.

По словам Зеленского, Киев не заинтересован в таких атаках, так как на это "нет ни времени, ни сил, ни запасов оружия". "Мы сосредоточились на подготовке контрнаступательных действий", - заключил он.

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