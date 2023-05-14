Зеленский: У Киева нет времени и сил для атак по территории России

Зеленский: У Киева нет времени и сил для атак по территории России

Украина в настоящий момент сосредоточена на подготовке контрнаступления и не имеет времени и ресурсов для атак на территории России.

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