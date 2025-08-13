О нас

Зеленский: Трамп поддерживает гарантии безопасности для Украины

Зеленский: Трамп поддерживает гарантии безопасности для Украины Президент США Дональд Трамп поддерживает предоставление гарантий безопасности Киеву после мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
Другие страны
13 августа 2025 г. 19:00
Зеленский: Трамп поддерживает гарантии безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп поддерживает предоставление гарантий безопасности Киеву после мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем в Берлине после онлайн-конференции с участием европейских лидеров и Трампа.

"Должны быть гарантии безопасности. Президент Трамп заявил, что поддерживает это и готов принять участие в этом", - заявил Зеленский.

Издание отмечает, что в последние месяцы Вашингтон не обсуждал гарантии безопасности для Украины, несмотря на то, что это было ключевым требованием Киева. Пока неясно, имел ли Зеленский ввиду гарантии США или европейскую "коалицию желающих".

Говоря о пяти принципах, согласованных европейскими лидерами и представленных президенту США в телефонном разговоре, Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть включена во все переговоры, прекращение огня должно стать отправной точкой и что его стране должны быть предоставлены гарантии безопасности. Он также подчеркнул, что у России не должно быть права вето на вступление Украины в НАТО и необходимость совместного давления на Россию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Tramp Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini dəstəkləyir

Другие новости из категории

СМИ: США могут организовать саммит с участием России и Украины в конце следующей недели
СМИ: США могут организовать саммит с участием России и Украины в конце следующей недели
13 августа 2025 г. 19:25
Президент Украины планирует созвониться с Трампом после встречи на Аляске
Президент Украины планирует созвониться с Трампом после встречи на Аляске
13 августа 2025 г. 19:14
Макрон: Трамп намерен добиваться прекращения огня в Украине на саммите РФ и США
Макрон: Трамп намерен добиваться прекращения огня в Украине на саммите РФ и США
13 августа 2025 г. 19:10
Президент Ирана раскритиковал призыв Нетаньяху к иранцам выйти на протесты
Президент Ирана раскритиковал призыв Нетаньяху к иранцам выйти на протесты
13 августа 2025 г. 19:07
Зеленский: Территориальные вопросы обсуждались в разговоре с Трампом
Зеленский: Территориальные вопросы обсуждались в разговоре с Трампом
13 августа 2025 г. 18:58
Президент Украины надеется, что главным пунктом переговоров на Аляске будет прекращение огня
Президент Украины надеется, что главным пунктом переговоров на Аляске будет прекращение огня
13 августа 2025 г. 18:55
Лидеры ЕС, США и Украины обсудили подготовку к встрече Трампа и Путина в Аляске
Лидеры ЕС, США и Украины обсудили подготовку к встрече Трампа и Путина в Аляске
13 августа 2025 г. 18:51
У берегов Италии при крушении судна с мигрантами погибли 20 человек
У берегов Италии при крушении судна с мигрантами погибли 20 человек
13 августа 2025 г. 18:37
Десятки человек пострадали при ударе тайфуна по Тайваню
Десятки человек пострадали при ударе тайфуна по Тайваню
13 августа 2025 г. 18:21
Во Франции сыры одной компании сняли с продажи из-за смертельных случаев листериоза
Во Франции сыры одной компании сняли с продажи из-за смертельных случаев листериоза
13 августа 2025 г. 18:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi