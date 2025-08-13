Зеленский: Трамп поддерживает гарантии безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп поддерживает предоставление гарантий безопасности Киеву после мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем в Берлине после онлайн-конференции с участием европейских лидеров и Трампа.

"Должны быть гарантии безопасности. Президент Трамп заявил, что поддерживает это и готов принять участие в этом", - заявил Зеленский.

Издание отмечает, что в последние месяцы Вашингтон не обсуждал гарантии безопасности для Украины, несмотря на то, что это было ключевым требованием Киева. Пока неясно, имел ли Зеленский ввиду гарантии США или европейскую "коалицию желающих".

Говоря о пяти принципах, согласованных европейскими лидерами и представленных президенту США в телефонном разговоре, Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть включена во все переговоры, прекращение огня должно стать отправной точкой и что его стране должны быть предоставлены гарантии безопасности. Он также подчеркнул, что у России не должно быть права вето на вступление Украины в НАТО и необходимость совместного давления на Россию.