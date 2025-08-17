Зеленский: Территориальный вопрос должен обсуждаться только на трехстороннем саммите

О нас

17 августа 2025 г. 18:02
Любые территориальные вопросы должны обсуждаться только лидерами стран во время трехсторонней встречи. Но Россия пока не демонстрирует признаков, что она готова к ней.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Зеленский напомнил, что Россия не имеет весомых успехов в Донецкой области, несмотря на все свои усилия. Путин оказался не способен захватить эту территорию за 12 лет. А Конституция Украины запрещает сдачу территорий, или любые территориальные торги.

"Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия. Пока Россия не показывает никаких признаков, что трехсторонняя встреча произойдет. И если Россия отказывается, тогда нужны новые санкции", - отметил президент.

Версия на азербайджанском языке Ukrayna Alyaskada razılaşdırılmış sülh şərtlərini rədd edib

