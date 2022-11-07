Зеленский: Свыше 4,5 млн человек остаются без электричества в Украине

Свыше 4,5 млн человек остаются без электричества в Украине.

Свыше 4,5 млн человек остаются без электричества в Украине.

Как передает Report , об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении.

"На этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 млн. потребителей. Больше всего сейчас – в Киеве и Киевской области. Действительно сложно", - сказал он.

По его словам, в течение недели было проведено несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций по поводу вероятных вариантов ситуации в энергетике.

"Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим ответные действия", - добавил В.Зеленский.

В Украине принято решение о плановых отключениях электроэнергии в Киеве и еще семи областях.