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Зеленский: Свыше 4,5 млн человек остаются без электричества в Украине

Зеленский: Свыше 4,5 млн человек остаются без электричества в Украине Свыше 4,5 млн человек остаются без электричества в Украине.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 01:20
Зеленский: Свыше 4,5 млн человек остаются без электричества в Украине

Свыше 4,5 млн человек остаются без электричества в Украине.

Как передает Report, об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении.

"На этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 млн. потребителей. Больше всего сейчас – в Киеве и Киевской области. Действительно сложно", - сказал он.

По его словам, в течение недели было проведено несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций по поводу вероятных вариантов ситуации в энергетике.

"Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим ответные действия", - добавил В.Зеленский.

В Украине принято решение о плановых отключениях электроэнергии в Киеве и еще семи областях.

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