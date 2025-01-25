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Зеленский: США не останавливали помощь Украине

Зеленский: США не останавливали помощь Украине США не останавливали военную помощь Украине, несмотря на информацию о прекращении поддержки.
Другие страны
25 января 2025 г. 20:54
Зеленский: США не останавливали помощь Украине

США не останавливали военную помощь Украине, несмотря на информацию о прекращении поддержки.

Как передает Report со ссылкой на "Радио Свобода", такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

"Я знаю, есть большое количество институтов во всем мире, которые поддерживались правительством США. Могу сказать только то, что может недополучить Украина. И то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена", - сказал Зеленский.

В ночь на 25 января газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио накануне распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Позже Reuters сообщило, что Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило проекты, связанные с оказанием помощи Украине.

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