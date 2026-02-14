Зеленский: США не хотят предоставлять гарантии безопасности до заключения мира

США не намерены предоставлять Украине гарантии безопасности до подписания соглашения о перемирии с РФ.

Как передает Report, об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"США открыто обозначили нам, что они хотят заключить мир как можно быстрее. Они хотят подписать все документы разом. Я сказал, что Украине лучше сначала подписать гарантии безопасности", - сказал он.

При этом Зеленский уточнил, что Вашингтон предложил Киеву гарантии безопасности на 15 лет, однако, Украина хочет гарантий на 20-30 лет.

"Мы сегодня встречались с сенаторами, мы сказали, что мы очень хотим увеличить гарантии безопасности по сроку, чтобы они были более действенны для инвесторов. Сейчас была встреча с инвесторами с бизнесом, и для них нужны гарантии, которые были бы длиннее, чем 5-10 лет и т.д. Сегодня у нас есть предложение от американской стороны на 15 лет, мы хотим иметь 20 лет плюс – 30, на что пойдет администрация и Конгресс – посмотрим", - сказал Зеленский.