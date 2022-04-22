Зеленский создал Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны

Президент Украины Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению страны после войны. Глава государства подписал соответствующий указ.
Указ президента №266/2022 устанавливает состав Нацсовета и поручает Кабинету министров в двухнедельный срок определить орган, который будет обеспечивать его информационно-аналитическое обеспечение.
В состав Национального совета войдут: руководитель Офиса Президента и его заместители, главы всех комитетов Верховной рады, вице-премьеры и руководители всех министерств.
Основными задачами Нацсовета являются - разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию страны, наработка предложений по реформам в военный и послевоенный периоды и подготовка стратегических инициатив.