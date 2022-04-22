Зеленский создал Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны

Президент Украины Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению страны после войны. Глава государства подписал соответствующий указ.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению страны после войны. Глава государства подписал соответствующий указ.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Указ президента №266/2022 устанавливает состав Нацсовета и поручает Кабинету министров в двухнедельный срок определить орган, который будет обеспечивать его информационно-аналитическое обеспечение.

В состав Национального совета войдут: руководитель Офиса Президента и его заместители, главы всех комитетов Верховной рады, вице-премьеры и руководители всех министерств.

Основными задачами Нацсовета являются - разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию страны, наработка предложений по реформам в военный и послевоенный периоды и подготовка стратегических инициатив.