Зеленский сообщил об освобождении нескольких населенных пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении трех населенных пунктов в Донецкой области и на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении трех населенных пунктов в Донецкой области и на юге.

Как передает Report, об этом он заявил в своем видеообращении.

"Провел сегодня новое заседание ставки верховного главнокомандующего. Хоть и воскресенье, но выходных на войне не бывает. Докладывали главнокомандующий Вооруженных сил, командующие оперативных направлений, руководитель разведки. Хорошие доклады были. И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области, - освобожден населенный пункт", - сказал президент.

По его словам, 54-я бригада на направлении Лисичанск - Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты.

"Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон - благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства", - заключил Зеленский.