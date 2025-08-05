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Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Другие страны
5 августа 2025 г. 18:29
Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради справедливого и устойчивого мира. Действительно, нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло не быть войны, если бы россияне ее не затягивали", - написал украинский лидер.

По его словам, США и Украина скоординировали позиции и обменялись мнениями по поводу повышения интенсивности ударов российскими войсками по украинской территории. "Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, другим городам и общинам", - отметил он.

Также в публикации отмечается, что лидеры обсудили антироссийские санкции и усиление давления на РФ, а также поддержку ЕС поставки вооружений Киеву и двустороннее американо-украинское взаимодействие по производству дронов.

"Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из самых сильных сделок может быть. Спасибо, президент Трамп", - подытожил Зеленский.

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