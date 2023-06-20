Зеленский сообщил о продвижении украинских войск на фронте

Украинские военные за день не потеряли свои позиции.

Украинские военные за день не потеряли свои позиции.

Как передает Report , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения.

Глава украинского государства напомнил, что провел вчера заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которой докладывали командующие и командиры, главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"На части направлений наши воины двигаются вперед, на части направлений защищают позиции и противостоят штурмам, усиленным атакам. У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них (российской стороны - ред.) - только потери", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что флаги Украины будут на всем юге и востоке страны. По его словам, нет таких фортификаций, которые "позволили бы россиянам остановить Украину".

"Я благодарю всех наших воинов - каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера и каждого генерала, которые вовлечены в наши активные наступательные и оборонительные действия сейчас. Я благодарю вас за каждую освобожденную и за каждую защищенную позицию", - отметил украинский президент.