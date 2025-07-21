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Зеленский сообщил о повестке предстоящих переговоров с Россией

Зеленский сообщил о повестке предстоящих переговоров с Россией В ходе переговоров с Россией Украина планирует обсудить подготовку нового обмена пленными.
Другие страны
21 июля 2025 г. 20:47
Зеленский сообщил о повестке предстоящих переговоров с Россией

В ходе переговоров с Россией Украина планирует обсудить подготовку нового обмена пленными.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Повестка встречи для нас понятна - возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров", - написал он, подчеркнув необходимость большей динамики в переговорах.

Напомним, что 19 июля Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести третий раунд переговоров на следующей неделе.

Источник ТАСС сообщал, что новый раунд может пройти в Стамбуле 24-25 июля.

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