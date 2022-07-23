Зеленский сообщил, что у Украины есть в наличии зерно на сумму около $10 млрд

Зеленский сообщил, что у Украины есть в наличии зерно на сумму около $10 млрд

Украина обладает объемами готового к экспорту зерна на сумму около 10 млрд долларов США.

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Украина обладает объемами готового к экспорту зерна на сумму около 10 млрд долларов США. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года - а его уже собирают - также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на 10 млрд долларов США", - сообщил Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале. Зеленский добавил, что доверяет ООН в обеспечении контроля над выполнением подписанного в Стамбуле соглашения о создании коридора для вывоза зерна. Он отметил, что все пункты соглашения "полностью отвечают интересам Украины", и поблагодарил генсека ООН Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "за их усилия" в восстановлении украинского морского порта. "Со стороны России могут быть какие-то провокации… Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров гарантировать соблюдение договоренностей", - сказал президент Украины. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram