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Зеленский сообщил, что у Украины есть в наличии зерно на сумму около $10 млрд

Зеленский сообщил, что у Украины есть в наличии зерно на сумму около $10 млрд Украина обладает объемами готового к экспорту зерна на сумму около 10 млрд долларов США.
Другие страны
23 июля 2022 г. 01:48
Зеленский сообщил, что у Украины есть в наличии зерно на сумму около $10 млрд

Украина обладает объемами готового к экспорту зерна на сумму около 10 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года - а его уже собирают - также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на 10 млрд долларов США", - сообщил Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский добавил, что доверяет ООН в обеспечении контроля над выполнением подписанного в Стамбуле соглашения о создании коридора для вывоза зерна. Он отметил, что все пункты соглашения "полностью отвечают интересам Украины", и поблагодарил генсека ООН Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "за их усилия" в восстановлении украинского морского порта. "Со стороны России могут быть какие-то провокации… Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров гарантировать соблюдение договоренностей", - сказал президент Украины.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukraynanın ixraca hazır təqribən 10 milyard dollarlıq taxılı var”

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