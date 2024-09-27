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Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Trump Tower объяснил, что решил встретиться с обоими кандидатами, поскольку до американских выборов в ноябре боевые действия не кончатся.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 18:49
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Trump Tower объяснил, что решил встретиться с обоими кандидатами, поскольку до американских выборов в ноябре боевые действия не кончатся.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.

"В ноябре американцам предстоит решить, кто станет президентом. Но мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить Путина. (...) Но мы понимаем, что после ноября нам придется принимать решение, и мы надеемся, что сила Соединенных Штатов будет очень велика. (...) Вот почему я решил встретиться с обоими кандидатами", — заявил украинский президент.

Он добавил, что для Киева очень важно "поделиться всеми шагами, которые позволят укрепить Украину", и нужно принять решение об их реализации.

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Версия на английском языке Zelenskyy tells Trump fighting won't end before US elections
Версия на азербайджанском языке Zelenski: ABŞ-də keçiriləcək seçkilərə qədər Ukraynada döyüşlər bitməyəcək

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