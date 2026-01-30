Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Зеленский: Ситуация с Гренландией может стать поводом отобрать территории у Украины

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 12:37
    Зеленский: Ситуация с Гренландией может стать поводом отобрать территории у Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация вокруг Гренландии может быть использована, чтобы отобрать у украинцев территории.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на встрече с журналистами.

    "Также, на мой взгляд, история с Гренландией - это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами отобрать территории и де-юре это признать. На это нужно смотреть и так", - сказал Зеленский.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство не откажется от Гренландии, несмотря на неоднократные высказывания президента США Дональда Трампа о намерении взять остров под свой контроль. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что дал распоряжение властям и населению арктического острова начать подготовку к возможному американскому военному вторжению.

    Президент США Дональд Трамп в январе в Давосе заявил, что Вашингтон не будет применять силу для получения контроля над Гренландией.

    Украина Владимир Зеленский Гренландия Метте Фредериксен Дания Йенс-Фредерик Нильсен
    Zelenski: Qrenlandiya ilə bağlı vəziyyət bizdən ərazilərin alınması üçün istifadə edilə bilər
    Ты - Король

    Последние новости

    20:39

    Япония рассчитывает расширить сотрудничество с Азербайджаном в "зеленой" энергетике

    Энергетика
    20:35

    Посол Японии: Токио проявляет большой интерес к WUF13

    Внешняя политика
    19:54

    США ввели санкции против главы МВД Ирана и других чиновников

    Другие страны
    19:53

    В Армении продлили арест брату Гарегина II

    В регионе
    19:48

    Президент освободил от должности главу ИВ Гарадагского района

    Внутренняя политика
    19:23

    Наставник "Карабаха" назвал "Ньюкасл" серьезным соперником

    Футбол
    19:17

    Израиль объявил временного поверенного в делах ЮАР персоной нон-грата

    Другие страны
    19:13
    Фото

    Япония наградила азербайджанского педагога высшей государственной наградой

    Внешняя политика
    19:10

    Посол Бельгии: Транспортное партнерство Азербайджана и ЕС приносит выгоды всему региону

    Инфраструктура
    Лента новостей