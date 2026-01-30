Зеленский: Ситуация с Гренландией может стать поводом отобрать территории у Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация вокруг Гренландии может быть использована, чтобы отобрать у украинцев территории.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на встрече с журналистами.

"Также, на мой взгляд, история с Гренландией - это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами отобрать территории и де-юре это признать. На это нужно смотреть и так", - сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство не откажется от Гренландии, несмотря на неоднократные высказывания президента США Дональда Трампа о намерении взять остров под свой контроль. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что дал распоряжение властям и населению арктического острова начать подготовку к возможному американскому военному вторжению.

Президент США Дональд Трамп в январе в Давосе заявил, что Вашингтон не будет применять силу для получения контроля над Гренландией.