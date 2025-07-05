Зеленский: Швеция предоставляет Украине новый пакет оборонной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Швеции предоставить Украине новый пакет оборонной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Швеции предоставить Украине новый пакет оборонной помощи.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в вечернем видеообращении.

"Хочу отметить также сегодня Швецию: есть решение о новом пакете оборонной поддержки. Спасибо, Швеция!", - сказал он.

Он также отметил, что Украина активно работает с Германией, чтобы ускорить принятие решений по усилению противовоздушной обороны, и поблагодарил Латвию за предоставленный оборонный пакет.

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон 3 июля сообщил, что Швеция выделит 1,5 млрд шведских крон ($157 млн) на военные нужды Украины.

Ранее сообщалось, что латвийское правительство одобрило передачу украинским вооруженным силам 42 бронетранспортеров Patria 6x6 латвийского производства и запасных частей к ним, а также другого оружия и боеприпасов.