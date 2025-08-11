Зеленский: Сейчас есть шанс на мир, но он должен быть честным и устойчивым, а безопасность - гарантированной

О нас

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.
Другие страны
11 августа 2025 г. 18:15
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в телеграм-канале.

"Говорил с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Благодарен за поддержку. Проинформировал о контактах с партнерами, нашу дипломатическую работу для окончания войны. Фактически круглосуточно продолжается коммуникация с лидерами, мы на постоянной связи. Сейчас наступил момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность - гарантированной. Это важно не только для Украины - для каждой европейской страны", - написал Зеленский.

По его словам, стороны одинаково видят опасность в любых решениях, принятых без Украины и Европы.

"Спасибо Мухаммаду бин Салману Аль Сауду за абсолютно четкую поддержку этой позиции и за готовность приложить усилия ради мира. Договорились, что наши команды будут координировать все необходимые усилия. Также говорили о совместных проектах, которые дадут силы обоим нашим государствам. Наши команды будут работать над всеми деталями", - подытожил президент Украины.

