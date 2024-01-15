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Зеленский сегодня посетит с визитом Швейцарию

Зеленский сегодня посетит с визитом Швейцарию Президент Украины Владимир Зеленский 15 января отправится в Швейцарию с рабочим визитом.
Другие страны
15 января 2024 г. 02:19
Зеленский сегодня посетит с визитом Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января отправится в Швейцарию с рабочим визитом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

В рамках визита Зеленский встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и со своим швейцарским коллегой. Кроме того, Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч в Давосе.

Напомним, в конце ноября 2023 года в Украину приезжал президент Швейцарии Ален Берсе. А в марте прошлого года Берсе заявлял, что швейцарское оружие не должно попасть на войну в Украину. По словам Берсе, политика его страны основана на "приверженности миру, гуманитарному праву и посредничеству, где это возможно".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski bu gün İsveçrəyə gedəcək

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