Зеленский сегодня посетит с визитом Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января отправится в Швейцарию с рабочим визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января отправится в Швейцарию с рабочим визитом.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

В рамках визита Зеленский встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и со своим швейцарским коллегой. Кроме того, Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч в Давосе.

Напомним, в конце ноября 2023 года в Украину приезжал президент Швейцарии Ален Берсе. А в марте прошлого года Берсе заявлял, что швейцарское оружие не должно попасть на войну в Украину. По словам Берсе, политика его страны основана на "приверженности миру, гуманитарному праву и посредничеству, где это возможно".