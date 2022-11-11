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Зеленский сделал заявление о Херсоне

Зеленский сделал заявление о Херсоне Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Херсона и прокомментировал вход украинских военных в областной центр.
Другие страны
11 ноября 2022 г. 23:29
Зеленский сделал заявление о Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Херсона и прокомментировал вход украинских военных в областной центр.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Наши. Наш. Херсон.", - говорится в сообщении президента Украины.

В видеообращении Зеленский отметил, что сегодня исторический день для Украины.

"Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе.

Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое", - отметил президент Украины.

"Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Xüsusi təyinatlılarımız artıq Xersondadır”

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