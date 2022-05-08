Зеленский считает, что Байдену было бы важно посетить Киев

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главе американской администрации Джо Байдену важно было бы посетить Киев.
"Я думаю, это очень важно", - сказал по-английски Зеленский, коснувшись соответствующего вопроса. По его словам, Байдена в украинском обществе воспринимают как "президента крупнейшей демократической цивилизации".
"Полагаю, это было бы важным сигналом", - подчеркнул президент Украины, говоря о возможности визита американского лидера в Киев. С его точки зрения, это "было бы хорошо" для самого Байдена как для "президента страны, поддерживающей" Украину.