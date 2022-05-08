Зеленский считает, что Байдену было бы важно посетить Киев

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главе американской администрации Джо Байдену важно было бы посетить Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главе американской администрации Джо Байдену важно было бы посетить Киев.

Как передает Report , такую позицию он изложил в опубликованном в субботу интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, это очень важно", - сказал по-английски Зеленский, коснувшись соответствующего вопроса. По его словам, Байдена в украинском обществе воспринимают как "президента крупнейшей демократической цивилизации".

"Полагаю, это было бы важным сигналом", - подчеркнул президент Украины, говоря о возможности визита американского лидера в Киев. С его точки зрения, это "было бы хорошо" для самого Байдена как для "президента страны, поддерживающей" Украину.