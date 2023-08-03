Зеленский: Россия запустила по Украине по меньшей мере 1961 "Шахед"

Россия запустила по территории Украины за период войны по меньшей мере 1961 "Шахед".
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По его словам, значительное количество вражеских беспилотников удалось сбить силам ПВО.
"К сожалению, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО", - сказал Зеленский.
Президент поручил послам Украины усиленно работать над увеличением систем ПВО в Украине.
"Все должны работать на победу, на защиту жизни людей, нашей Украины! Мы обязательно победим", - подчеркнул он.
Кроме этого, он поблагодарил воинов Измаильского пограничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями противодействуют российским атакам "Шахедами".