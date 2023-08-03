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Зеленский: Россия запустила по Украине по меньшей мере 1961 "Шахед"

Зеленский: Россия запустила по Украине по меньшей мере 1961 "Шахед" Россия запустила по территориям Украины за период полномасштабного вторжения по меньшей мере 1961 г. "Шахед".
Другие страны
3 августа 2023 г. 23:51
Зеленский: Россия запустила по Украине по меньшей мере 1961 Шахед

Россия запустила по территории Украины за период войны по меньшей мере 1961 "Шахед".

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, значительное количество вражеских беспилотников удалось сбить силам ПВО.

"К сожалению, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО", - сказал Зеленский.

Президент поручил послам Украины усиленно работать над увеличением систем ПВО в Украине.

"Все должны работать на победу, на защиту жизни людей, нашей Украины! Мы обязательно победим", - подчеркнул он.

Кроме этого, он поблагодарил воинов Измаильского пограничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями противодействуют российским атакам "Шахедами".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiyanın indiyədək Ukraynaya buraxdığı “Şahid” dronlarının sayını açıqlayıb

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