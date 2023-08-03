Зеленский: Россия запустила по Украине по меньшей мере 1961 "Шахед"

Россия запустила по территориям Украины за период полномасштабного вторжения по меньшей мере 1961 г. "Шахед".

Россия запустила по территории Украины за период войны по меньшей мере 1961 "Шахед".

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, значительное количество вражеских беспилотников удалось сбить силам ПВО.

"К сожалению, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО", - сказал Зеленский.

Президент поручил послам Украины усиленно работать над увеличением систем ПВО в Украине.

"Все должны работать на победу, на защиту жизни людей, нашей Украины! Мы обязательно победим", - подчеркнул он.

Кроме этого, он поблагодарил воинов Измаильского пограничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями противодействуют российским атакам "Шахедами".