Зеленский: Россия вкладывает все, что может, чтобы остановить ВСУ

Российская Федерация прилагает максимальные усилия для того, чтобы остановить движение Вооруженных Сил на юге и востоке Украины.

Российская Федерация прилагает максимальные усилия для того, чтобы остановить движение Вооруженных Сил на юге и востоке Украины.

Как передает Report , об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Он также обратился к бойцам ВСУ и поблагодарил их за штурмы вражеских позиций и отражение атак противника.

"Должны все понимать очень четко - максимально четко, что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности" , – сказал В.Зеленский.