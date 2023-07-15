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Зеленский: Россия вкладывает все, что может, чтобы остановить ВСУ

Зеленский: Россия вкладывает все, что может, чтобы остановить ВСУ Российская Федерация прилагает максимальные усилия для того, чтобы остановить движение Вооруженных Сил на юге и востоке Украины.
Другие страны
15 июля 2023 г. 01:52
Зеленский: Россия вкладывает все, что может, чтобы остановить ВСУ

Российская Федерация прилагает максимальные усилия для того, чтобы остановить движение Вооруженных Сил на юге и востоке Украины.

Как передает Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Он также обратился к бойцам ВСУ и поблагодарил их за штурмы вражеских позиций и отражение атак противника.

"Должны все понимать очень четко - максимально четко, что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности" , – сказал В.Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiya Ukrayna ordusunu dayandırmaq üçün əlindən gələni edir”

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