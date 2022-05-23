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Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе "Мы остановили российскую армию и постепенно выдавливаем оккупантов с нашей земли, но пришлось ли бы нам это делать, если бы еще в прошлом году нас послушали и ввели санкции против РФ?"
Другие страны
23 мая 2022 г. 13:42
Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе

"Мы остановили российскую армию и постепенно выдавливаем оккупантов с нашей земли, но пришлось ли бы нам это делать, если бы еще в прошлом году нас послушали и ввели санкции против РФ?"

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с речью в видеоформате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Грубая сила не ищет ничего, кроме покорения. И она не обсуждает, а убивает, как это делает Россия в Украине... Россия стала государством военных преступлений", - заявил президент Украины.

По его словам, история помнит многие моменты, когда она менялась кардинально: "Исторические повороты бывали заметны и не очень, но на них всегда приходилось реагировать. Сейчас у нас большая коллекция реакций (ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ, ВТО), но достаточно ли их? Необходимо изменять подход, создавать новые инструменты".

Зеленский отметил необходимость создать прецедент полного выхода бизнеса с российского рынка: "Ценности должны иметь значение. Мы предлагаем каждой компании, выходящей из РФ, продолжить деятельность в Украине".

Он также пригласил мировое сообщество принять активное участие в восстановлении страны.

Стартовавший вчера экономический форум в Давосе впервые за 35 лет пройдет без участия представителей России. Всего в мероприятиях примут участие более 2,5 тыс. человек, в том числе почти 50 мировых лидеров. Центральная тема - "Переломный момент истории: государственная политика и бизнес-стратегии".

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Версия на английском языке Zelenskyy delivers speech at World Economic Forum in Davos

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