Зеленский: Россия продолжает убийства мирных жителей даже в день переговоров на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре даже в день переговоров на Аляске, а Москва не подает никаких сигналов о готовности прекратить войну.

Как сообщает Report, об этом Зеленский написал в социальных сетях.

По словам Зеленского, он получает доклады от разведки и дипломатов о подготовке встречи на Аляске и о том, с какими позициями туда отправляется президент России Владимир Путин. Параллельно поступают сообщения о новых атаках на украинские регионы: Сумы - удар по центральному рынку, Днепропетровская область - удары по городам и предприятиям, Запорожье, Херсонская и Донецкая области - целенаправленные российские обстрелы.

Президент Украины подчеркнул, что никаких признаков подготовки Кремля к завершению войны нет. "В день переговоров враг продолжает убивать. Это многое говорит о реальных намерениях российского режима", - отметил он.