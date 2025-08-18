О нас

Зеленский: Россия преднамеренно атаковала энергетические объекты Азербайджана в Украине

Зеленский: Россия преднамеренно атаковала энергетические объекты Азербайджана в Украине Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в усилении ударов в преддверии переговоров в Белом доме.
18 августа 2025 г. 14:52
Зеленский: Россия преднамеренно атаковала энергетические объекты Азербайджана в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия преднамеренно атаковала эрергетиченский объект Азербайджана в Одессе.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

"Был сознательный российский удар по принадлежащему азербайджанской компании энергетическому объекту в Одессе. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил, что Россия активизировала атаки на Украину в преддверии запланированных на сегодня переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Украинский лидер назвал российские удары "демонстративными и циничными".

"Все стремятся к достойному миру и настоящей безопасности, а в этот самый момент россияне атакуют Харьков, Запорожье, Сумскую область и Одессу, разрушая жилые дома и нашу гражданскую инфраструктуру", — написал он.

Версия на азербайджанском языке Zelenski: Rusiya Ukraynada Azərbaycan şirkətinə məxsus enerji obyektinə qəsdən hücum edib

13 августа 2025 г. 00:30

