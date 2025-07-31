Зеленский: Россия ночной атакой хотела перегрузить ПВО Украины, основной удар пришелся на Киев

Зеленский: Ночная атака была спланирована для прорыва ПВО, основной удар пришелся на Киев

Российская атака в ночь на четверг была специально просчитанной так, чтобы перегрузить систему ПВО Украины, основной мишенью являлся Киев.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Атака была специально просчитанной так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для "Шахедов", других дронов и ракет, но также есть повреждения в других наших регионах", - написал Зеленский на своей странице в соцсетях.

Президент Украины отметил, что спасательные работы все еще продолжаются.

В то же время глава киевской военной администрации Тимуру Ткаченко в соцсетях сообщил, что количество погибших в Киеве в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки РФ возросло до восьми человек.

Число пострадавших приблизилось к 82 человек, 10 из которых это дети.