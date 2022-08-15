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Зеленский: Россия не сможет ничего достичь различными формами шантажа

Зеленский: Россия не сможет ничего достичь различными формами шантажа Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением.
Другие страны
15 августа 2022 г. 05:58
Зеленский: Россия не сможет ничего достичь различными формами шантажа

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, Зеленский подчеркнул, что Украина должна отвечать на каждое проявление террора, на все обстрелы.

В своем видеообращении он подчеркнул, что Украина всегда стремилась и стремится к миру и много раз в различных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации. Но РФ верит в террор.

"Россия находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-то достичь различными формами шантажа. Не сможет. А значит, мы должны защищаться, должны отвечать на каждое проявление террора, на все обстрелы – на жестокие обстрелы, которые не прекращаются ни на день. К сожалению, у нас есть потери, но мы должны бороться на всех уровнях, на всех фронтах, максимально усиливать наше государство, сохранять наше единство и привлекать еще больше стран к нашей антивоенной коалиции", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, тем меньше времени будет длиться эта война.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiya şantajla heç nəyə nail ola bilməyəcək”

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