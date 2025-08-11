О нас

Зеленский: Россия готовится не к прекращению огня, а к новым наступлениям

Зеленский: Россия готовится не к прекращению огня, а к новым наступлениям
11 августа 2025 г. 22:02
Зеленский: Россия готовится не к прекращению огня, а к новым наступлениям

Президент РФ Владимир Путин точно не готовится к прекращению огня и войны в целом. Россияне перемещают свои войска и технику, чтобы начать новые наступательные операции.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, сегодня он заслушал доклад разведки о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится.

"Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с руководством США как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину", - отметил украинский лидер.

Зеленский утверждает, что нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации.

"Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий", - добавил Зеленский.

Напомним, что 15 августа должна состояться встреча Трампа с Путиным на Аляске.

