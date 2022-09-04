О нас

Зеленский: Россия готовит решающий энергетический удар по Европе

Зеленский: Россия готовит решающий энергетический удар по Европе Российская Федерация этой зимой готовит решающий энергетический удар по странам Европы.
Другие страны
4 сентября 2022 г. 04:39
Зеленский: Россия готовит решающий энергетический удар по Европе

Российская Федерация этой зимой готовит решающий энергетический удар по странам Европы.

Как передает Report, об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу, полностью остановилась прокачка газа по "Северному потоку". Для чего они это делают? Она хочет разрушить жизнь каждого европейца во всех странах нашего континента, хочет ослабить и запугать всю Европу, каждую страну. Где РФ не может сделать силой и оружием, она делает это энергетическим оружием. Пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока еще не может ударить ракетами", - отметил он.

По его словам, чтобы защититься от этого, всем европейским странам нужно еще больше взаимопомощи и единства.

"Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. И ключевыми ответами должны быть две вещи. Первое - наше единство в защите от страны-террориста, второе - усиление нашего давления на РФ, это и усиление всех уровней санкций, и ограничение нефтегазовых доходов ее", - добавил Зеленский.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiya qışda Avropaya həlledici enerji zərbəsi hazırlayır”

Самое важное

Президент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
ФотоПрезидент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
3 сентября 2022 г. 16:12
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
3 сентября 2022 г. 14:33
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
3 сентября 2022 г. 14:07
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
2 сентября 2022 г. 19:20
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
2 сентября 2022 г. 17:41
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
2 сентября 2022 г. 12:54
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
2 сентября 2022 г. 10:27
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
1 сентября 2022 г. 22:19
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
1 сентября 2022 г. 18:16
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
1 сентября 2022 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi