Зеленский: Россия готовит решающий энергетический удар по Европе

Российская Федерация этой зимой готовит решающий энергетический удар по странам Европы.

Российская Федерация этой зимой готовит решающий энергетический удар по странам Европы.

Как передает Report, об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу, полностью остановилась прокачка газа по "Северному потоку". Для чего они это делают? Она хочет разрушить жизнь каждого европейца во всех странах нашего континента, хочет ослабить и запугать всю Европу, каждую страну. Где РФ не может сделать силой и оружием, она делает это энергетическим оружием. Пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока еще не может ударить ракетами", - отметил он.

По его словам, чтобы защититься от этого, всем европейским странам нужно еще больше взаимопомощи и единства.

"Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. И ключевыми ответами должны быть две вещи. Первое - наше единство в защите от страны-террориста, второе - усиление нашего давления на РФ, это и усиление всех уровней санкций, и ограничение нефтегазовых доходов ее", - добавил Зеленский.