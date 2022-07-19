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Зеленский: Российским войскам все труднее удерживать позиции

Зеленский: Российским войскам все труднее удерживать позиции Российским войскам все труднее удерживать свои позиции, поскольку Вооруженные силы Украины наносят прицельные удары.
Другие страны
19 июля 2022 г. 03:22
Зеленский: Российским войскам все труднее удерживать позиции

Российским войскам все труднее удерживать свои позиции, поскольку Вооруженные силы Украины наносят прицельные удары.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

По его словам, украинские военные нанесли оккупантам ощутимые логистические потери.

"Российской армии все труднее удерживать позиции на захваченной местности. Шаг за шагом мы продвигаемся, нарушаем поставки для оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов. Перспектива очевидна - украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос - только время", - отметил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Rusiya qoşunlarının mövqelərini qorumaları getdikcə çətinləşir"

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