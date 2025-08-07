Зеленский: Российская логистика и нефтепереработка являются целью для ответных ударов Украины

Россия ежедневно атакует украинские населенные пункты, в таких условиях Украина наносит ответные удары по российской логистике и нефтепереработке.

Как сообщает Report, о этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, уже 1261 день Украина защищается от российской агрессии, наносит России ответные удары.

"Российская логистика, российская нефтепереработка, военная экономика - все это вполне справедливо получает ответы от украинцев, от Украины. Вместе дожимаем Россию до прекращения агрессии", - написал Зеленский в соцсетях.