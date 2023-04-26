Зеленский: РФ разрушили и повредили в Украине более 60 музеев и галерей

Сегодня россияне обстрелом убили гражданских в Купянске Харьковской области и разрушили церковь в Херсонской области.

Сегодня россияне обстрелом убили гражданских в Купянске Харьковской области и разрушили церковь в Херсонской области.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В течение дня сегодня (вчера - ред.) продолжался разбор завалов в городе Купянске Харьковской области после российского обстрела ракетами С-300. По обычной гражданской застройке. Мишенью для террористов стал краеведческий музей и близлежащие дома. Россия убила этим ударом двух женщин. Мои соболезнования родным и близким погибших. Десять человек были ранены – им предоставляется необходимая помощь", – сказал Зеленский.

В Херсонской области ударом российской авиации была разрушена церковь: "В селе Кизомис Белозерской громады. Православный храм. Управляемой авиабомбой. То есть российские военные знали, что именно они уничтожают. Эта церковь стала одной из уже сотен разбитых российскими ударами церквей и молитвенных домов", - отметил Зеленский.