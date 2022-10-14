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Зеленский резко раскритиковал Красный Крест

Зеленский резко раскритиковал Красный Крест Красный Крест должен получить доступ к колонии в Еленовке, где в результате теракта погибли украинские пленные, так как это входит в его обязательства. Украина готова всячески содействовать миссии.
Другие страны
14 октября 2022 г. 06:09
Зеленский резко раскритиковал Красный Крест

Красный Крест должен получить доступ к колонии в Еленовке, где в результате теракта погибли украинские пленные, так как это входит в его обязательства. Украина готова всячески содействовать миссии.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украину, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Считаю, что Международный комитет Красного Креста - это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью. У Красного Креста есть обязательства - прежде всего морального характера. Мандат Красного Креста должен выполняться", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что миссия Красного Креста должна добиться доступа к колонии в Еленовке Донецкой области, в которой погибли около 50 украинских военнопленных, ведь это ее работа.

Президент отметил, что Красный Крест может выполнить эту миссию, но необходимо пытаться ее осуществить.

"Украина готова способствовать этому. По образцу миссии МАГАТЭ может заработать и миссия Красного Креста, но для этого нужно лидерство, нужно упорство, нужно понимание, кто и для чего создавал такой институт, как Красный Крест", - добавил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi imtiyazlı klub deyil”

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